Депутатская избирательная кампания стартовала в Еврейской автономии

Территориальные избирательные комиссии Биробиджанского и Ленинского районов Еврейской автономной области начали прием документов от кандидатов в депутаты, сообщает облизбирком. Тем самым дан официальный старт кампании по основным и дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.

Как сообщается, выдвижение кандидатов продлится до 9 июля включительно. А 21 июня процедура начнется в Октябрьском и Смидовичском районах. Там выдвижение продлится до 11 июля.

В единый день голосования, 14 сентября, помимо выборов губернатора, в ЕАО выбирают депутатов семи муниципальных образований.

Дарья Балобанова, Биробиджан