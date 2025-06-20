«Мера эффективности организации — соотношение полезных, бесполезных и опасных»

20 июня отмечается всемирный День эффективности. Одним из главных ее врагов является бюрократия, о которой писали многие мыслители, историки, ученые, часто — с грустной иронией. Кандидат экономических наук, директор Центра межрегиональных исследований ВГУ Дмитрий Ломсадзе перечислил известные законы работы бюрократических систем и даже вывел собственный.

Фото: из личного архива Дмитрия Ломсадзе

— Сам термин «бюрократия» (от французского bureau — «стол» и греческого — «власть») придумал в XVIII веке французский экономист Жак Клод Мари Винсент де Гурне, обозначая им «болезнь, которая несет государству хаос и разрушения». Позже английский историк Сирил Норткот Паркинсон (автор известных «Законов Паркинсона») сформулировал главный закон бюрократии: «Численность штата в любой иерархической организации растет независимо от объема работы».

То есть бюрократия стремится к самосохранению и расширению штатов независимо от ее реальной полезности. Каждый бюрократ стремится приобрести как можно больше подчиненных, чтобы повысить свой статус и авторитет. Это, в свою очередь, приводит к бесконечному росту иерархической пирамиды, где эффективность приносится в жертву самовоспроизводству системы.

Эта «болезнь Паркинсона» ведет к неизбежной деградации любой бюрократической структуры. И, как у любой болезни, у нее несколько стадий: от самой легкой до терминальной. Паркинсон назвал ее injelitance — смесь некомпетентности (incompetence) и зависти (jealousy). Это не просто недостаток профессионализма, а определенный тип личности с полным отсутствием навыков эффективной работы и глубоким страхом перед более способными коллегами.

Люди, зараженные injelitance, стремятся любыми способами занять руководящие должности. Достигнув их, они начинают методично избавляться от более компетентных сотрудников, создавая вокруг себя атмосферу самодовольства и апатии. В результате организация наполняется неэффективными работниками, занятыми лишь бесконечными внутренними процедурами и отчетами.

Канадский писатель Лоуренс Дж. Питер вывел свой «Принцип Питера», несколько дополнив и расширив «Закон Паркинсона»: «В любой иерархической системе каждый служащий стремится достичь своего уровня некомпетентности. Следствие №1: с течением времени каждая должность будет занята служащим, который некомпетентен в выполнении своих обязанностей. Следствие №2: работа выполняется теми служащими, которые еще не достигли своего уровня некомпетентности».

Суть принципа заключается в том, что работника повышают по службе, пока он не попадет на должность, требующую более высоких профессиональных качеств. В этот момент становится ясно, что сотрудник не справляется. Его больше не продвигают, но, согласно неформальным правилам административной иерархии, не могут ни понизить, ни уволить.

Развивая теории авторов законов бюрократизации, следует заметить, что этому «заболеванию» подвержены не только сами столоначальники, но и их подчиненные, в том числе «рабочие лошадки», а точнее «полезные идиоты», способные в любое время и при любых обстоятельствах беспрекословно и безупречно выполнять даже самые абсурдные распоряжения. Другая постоянно растущая в штатной численности категория — «бесполезные идиоты». Это, как правило, родственники, друзья, сожители — список можно продолжать до бесконечности. Третья группа — так называемые «опасные идиоты». Это грамотные, творческие и работоспособные сотрудники, наименее подверженные вирусу injelitance, которые не способны становиться «полезными» и «бесполезными» идиотами, в силу чего представляют самую токсичную для бюрократии часть коллектива.

Таким образом, можно сформулировать «Закон Лома» (Ломсадзе): «Эффективность управления в бюрократических системах определяется соотношением количества и качества сотрудников трех видов: “полезных идиотов”, “бесполезных идиотов” и “опасных идиотов”».

Вопрос лишь в том, есть ли прием против этого «лома»? Это не только терапевтическое, но и хирургическое вмешательство для избавления от «вируса бюрократизации» — ключ к оздоровлению любой организации независимо от ее размера и вида деятельности.