«Россети Ленэнерго» увеличат вложения в развитие

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Акционеры ПАО «Россети Ленэнерго» (входит в группу «Россети») утвердили на вчерашнем годовом собрании акционеров дивиденды по итогам 2024 года в общей сумме 6,07 млрд рублей. Еще 18,1 млрд рублей чистой прибыли ранее совет директоров компании рекомендовал направить на развитие. В прошлом году на дивиденды компания выделила 5,7 млрд, а на развитие — 2,26 млрд. Увеличение дивидендов является прямым следствием роста выручки компании, констатируют эксперты. Они оценивают влияние дивидендной политики на операционную устойчивость как низкую.

Дивиденды акционерам ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам прошлого года составили 0,4281 рубля на каждую обыкновенную акцию и 25,9523 рубля на привилегированную. По итогам 2023 года годовое собрание акционеров начислило дивиденды в размере 0,4249 рубля на каждую обыкновенную акцию и 22,2453 рубля на привилегированную. За 2022 год финальные дивиденды компании были равны 0,0588 рубля на одну обыкновенную акцию и 18,8302 рубля на привилегированную, на выплату дивидендов было направлено 2,26 млрд рублей.

Перед принятием корпоративного решения о распределении прибыли ставится вопрос о том, стоит ли направить прибыль на выплату дивидендов или же оставить деньги для развития компании, напоминает Анастасия Рябова, адвокат, старший юрист коллегии адвокатов ALX Partners. Однако применительно к компаниям с государственным участием действует особый порядок. «Согласно распоряжению правительства № 705-р, госкомпании и организации с государственным участием обязаны направлять не менее 50% чистой прибыли по РСБУ на дивиденды, если иное не предусмотрено в рамках утвержденных исключений. "Россети Ленэнерго" как часть вертикально интегрированной структуры также учитывают указания и параметры, устанавливаемые головной организацией — ПАО "Россети"»,— объясняет эксперт и добавляет, что такая понятная дивидендная политика делает «Россети Ленэнерго» и другие энергические компании инвестиционно привлекательными для частных инвесторов, а также позволяет государственному бюджету получать денежные средства.

Увеличение дивидендов является прямым следствием роста выручки компании, продолжает госпожа Рябова. «Более того, в силу дивидендной политики размер дивидендов привязан именно к бухгалтерским показателям. Поэтому риски влияния выплаченных дивидендов на операционную устойчивость довольно низкие, так как распределяется не вся чистая прибыль, а определенный процент, который представляется возможным направить на дивиденды без причинения ущерба самой компании»,— уточняет она.

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева отмечает, что на фоне общей осторожности в экономике и заморозки дивидендов у части компаний, особенно в нефтегазе, деятельность «Россети Ленэнерго» выглядит предсказуемо и стабильно, а это само по себе фактор привлекательности для инвестора. «Быть акционером компании выгодно, это особенно заметно на контрасте с нефтегазовым сектором, где дивидендные выплаты в последние месяцы либо приостановлены, либо существенно снижены»,— думает она. Финансовый результат компании, по-видимому, оказался лучше ожиданий за счет роста подключений, корректировки тарифной базы и оптимизации внутренних затрат.

«Россети Ленэнерго» — одна из немногих сетевых компаний, чья зона ответственности включает активно развивающиеся агломерации, такие как Санкт-Петербург и Ленинградская область, где спрос на мощность остается высоким, продолжает госпожа Косарева. «Дополнительно стоит учитывать общесистемный тренд в госкорпорации "Россети" по усилению дивидендной дисциплины. Это касается как материнской структуры, так и ключевых дочерних компаний. В 2023 году мы видели, что даже в регионах с умеренным ростом дивидендная нагрузка увеличилась, что говорит о централизованной установке — обеспечивать устойчивую доходность для акционеров, включая государство»,— резюмирует эксперт «ВМТ Консалт».

Генеральный директор инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов считает дивидендную доходность «Россети Ленэнерго» невысокой: всего около 11%. «Сравните, например, с 26% дивдоходности у ВТБ. У "Транснефти" ожидаемая доходность составит 13–15% годовых, при этом ее тарифы также регулируются ФАС, но тариф на перекачку нефти можно считать не таким социально значимым фактором, как тариф на электроэнергию и ее передачу, от которых напрямую зависят домохозяйства»,— приводит примеры господин Фофанов. «На мой взгляд, 10–15% портфеля "Россетей" можно отвести под акции, выплаты будут небольшими, но регулярными. И здесь инвесторам нужно рассчитывать держать бумаги в портфеле долго, чтобы рост стоимости акций вместе с дивидендом имели возможность в долгосрочной перспективе обгонять инфляцию»,— советует эксперт.

Александра Тен