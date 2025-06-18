Жители Севастополя простились с командиром, погибшим в зоне СВО

В Севастополе простились с командиром отделения отряда БАРС, капитаном второго ранга Александром Пузаковым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Александр Пузаков родился в Риге в семье военнослужащего, вырос в Балаклаве. после школы он поступил в военно-морское училище имени Ф.Э.Дзержинского в Санкт-Петербурге. Затем его направили для прохождения военной службы на Тихоокеанский флот, где он служил в спасательных формированиях флота в Приморье и на Камчатке. После демобилизации он работал в спасательном отряде Тихоокеанского флота в качестве гражданского специалиста.

В 2025 году Александр Пузаков заключил контракт и его направили в одно из добровольческих формирований, оказывающих содействие Вооруженным силам РФ. Он погиб на территории Луганской народной республики.

Алина Зорина