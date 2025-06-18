В Черноземье 19 июня будет облачно и дождливо, от +12°С до +23°С

В четверг, 19 июня, в Черноземье прогнозируется теплая облачная погода, во всех регионах пройдут дожди. Температура будет варьироваться от +12°C до +23°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется облачность, пройдет дождь, +15°C. Днем — облачно с прояснениями, +23°C.

В Воронеже на протяжении суток будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ночью — +14°C, днем воздух прогреется до +22°C.

В Курске прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь, +13°C. Днем — без осадков, +20°C.

В Липецке ночью — облачно, небольшой дождь, +12°C. Днем — облачно с прояснениями, дождь, +20°C.

В Орле облачно, ожидаются небольшие дожди. Ночью похолодает до +12°C, днем — +21°C.

В Тамбове прогнозируют облачность с дождем. Ночью — +12°С, днем потеплеет до +19°С.

Анна Швечикова