Расширить горизонты планирования

Уже несколько лет логистическая отрасль находится под сильным санкционным давлением. Несмотря на турбулентность рынка, компании, которые оказывают логистические услуги, расширяют географию перевозок. Как формируются новые торговые коридоры и с какими показателями отрасль встретила 2025 год, эксперты логистического рынка, топ-менеджеры ведущих городских компаний по грузоперевозкам и представители органов власти обсудили на форуме «Логистика-2025. Новые горизонты», организованном ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участники рынка подчеркивают, что сфера судостроения обладает значительным мультипликативным эффектом и создает спрос на продукцию смежных отраслей, обеспечивая занятость квалифицированных специалистов Фото: Дмитрий Многолет В числе тенденций рынка 3PL-услуг эксперты называют повышение тарифов на складское хранение, что связано с дефицитом складских помещений Фото: Дмитрий Многолет Следующая фотография 1 / 2 Участники рынка подчеркивают, что сфера судостроения обладает значительным мультипликативным эффектом и создает спрос на продукцию смежных отраслей, обеспечивая занятость квалифицированных специалистов Фото: Дмитрий Многолет В числе тенденций рынка 3PL-услуг эксперты называют повышение тарифов на складское хранение, что связано с дефицитом складских помещений Фото: Дмитрий Многолет

Санкт-Петербург, являясь историческим центром российского судостроения, в настоящее время стоит перед необходимостью модернизации верфей, которая может быть реализована в рамках формирования судостроительного кластера, способного выпускать крупнотоннажные транспортные суда, а также специализированную морскую технику различного назначения. При этом, по мнению экспертов, принимаемые решения должны основываться на тщательном анализе масштабов и характера предстоящих преобразований, поскольку именно эти параметры определят эффективность инвестиций и долгосрочную конкурентоспособность отрасли. Участники рынка подчеркивают, что сфера судостроения обладает значительным мультипликативным эффектом и создает спрос на продукцию смежных отраслей, обеспечивая занятость квалифицированных специалистов.

Реализация принципа распределенной верфи на основе судостроительного кластера позволит оптимально использовать существующие производственные мощности, внедрять современные технологии на всех этапах строительства, а также обеспечивать гибкость производственных процессов. В конечном счете это повысит конкурентоспособность российского судостроения и позволит достичь технологического суверенитета.

Как подчеркнул в ходе своего выступления спецпредставитель губернатора Санкт-Петербурга по вопросам экономического развития Анатолий Котов, необходимость модернизации верфей обострилась, когда Россия столкнулась с санкциями на фрахтование крупнотоннажных морских судов различного класса и назначения. Притом что в течение следующих десяти лет перевозка грузов морскими транспортными судами может достичь объема в 1312 млн тонн (по сравнению с 835 млн тонн в 2021 году).

Динамика контейнерных перевозок

По словам директора филиала FESCO в Санкт-Петербурге Георгия Ремизова, в 2024 году мировой рынок контейнерных перевозок установил новый рекорд по объему грузов, превысив показатели 2021 года на 2%. Так, в прошлом году объем составил 184 млн TEU. «Это очень хороший показатель. Но при этом доля российского рынка в мировых перевозках остается относительно слабой, она составляет 3%,— добавил господин Ремизов.— Темпы роста мирового флота прогнозируются в районе 10%. И это, по сути, фактор, который будет оказывать давление на стоимость фрахта».

Что же касается российского рынка контейнерных перевозок, то по сравнению с 2023 годом в прошлом году объем грузов вырос. Так, по данным аналитического обзора «Морцентра-ТЭК», на который в своем выступлении опирался господин Ремизов, контейнерооборот морских портов РФ в 2024 году составил 5,591 млн TEU, что на 12,7% больше, чем в 2023 году. Доля перевалки контейнеров в экспортном направлении составила 35%, в импортном — 42%, в каботаже — 22,3%, в транзитном направлении перегружалось 0,6%.

«В целом сейчас динамика положительная, и есть надежда, что в 2025 году мы выйдем на запланированный объем роста,— отметил господин Ремизов.— Если посмотреть на различные регионы, то, к примеру, балтийские и дальневосточные порты демонстрируют по импорту очень хороший рост в объеме грузоперевозок (рост на 24 и 19% соответственно)».

Рынок после перезапуска

Генеральный директор C-Shipping Алексей Гагаринов обратил внимание на то, что после ухода в 2022 году крупных контейнерных линий российский рынок довольно быстро перезагрузился. Так, внешнеторговый оборот России в 2024 году составил $716,9 млрд и по сравнению с 2023 годом вырос на 0,9%. Положительная динамика товарооборота наблюдается с Азией, Африкой, в то время как товарооборот с Европой и Америкой предсказуемо снизился. Перезапуск рынка морских контейнерных перевозок привел и к смене статуса Большого порта Санкт-Петербург с фидерного на океанский: он поэтапно возвращается к тем объемам перевозок, которые показывал до 2022 года. В 2024 году контейнерооборот порта вырос на 31%. Этот показатель стал одним из лучших среди всех российских портов. При этом эксперты подчеркивают важность проведения работ по увеличению разрешенной осадки судов, заходящих в порт, которую необходимо увеличить до 14,5 м, что, по оценке господина Гагаринова, даст возможность принимать и обрабатывать суда вместимостью до 5–6 тыс. ТEU и увеличить контейнерооборот до 5–6 млн ТEU в год.

Эксперт также напомнил, что сегодня в Петербурге работает 14 морских контейнерных перевозчиков на международных направлениях. До апреля 2025 года терминалы порта обрабатывали в среднем 19 судов в месяц. Операторы работают с такими направлениями, как Китай, Южная Корея, Вьетнам, Шри-Ланка, Индия, Бразилия, Турция, Египет. В качестве перспективных направлений регулярных морских контейнерных перевозок из Санкт-Петербурга Алексей Гагаринов называет Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Венесуэлу, Кубу, Гвинею, Нигерию.

«В начале июня вышел на рынок пакистанский контейнерный перевозчик с большими амбициями и желанием поставить два судна на линию, пока что у них работает одно. Линия соединит Санкт-Петербург с Ближним Востоком, где будут Египет и порт Индии. Тенденция такова, что перевозчики будут приходить, потому что они видят, что можно работать на российском рынке»,— прокомментировал господин Гагаринов.

Просадка по Китаю

Основным торговыми партнером России, по данным компании «Канавара Логистик», является Китай. За январь — октябрь 2024 года на Поднебесную приходилось 34% экспорта и импорта. Однако в этом году российско-китайский товарооборот стал снижаться, только за первые три месяца 2025 года его падение зафиксировано на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $53,2 млрд (по данным таможни Китая). В топ-5 номенклатур импорта из Китая в РФ за 2024 год входят промышленное оборудование ($27 млрд), автомобили ($25,5 млрд), техника и электроника ($15,5 млрд), пластмассы ($4,6 млрд), оптика ($3,3 млрд).

«Автомобильные запчасти составляли большую долю в номенклатуре импорта из Китая,— пояснил заместитель гендиректора по работе с клиентами ООО «Канавара Логистик» Андрей Серебряков.— Однако с октября 2024 года начали проседать перевозки автозапчастей. По данным "Автостата", импорт новых автомобилей на территорию России в апреле 2025 года снизился на 42% по отношению к 2024 году и составил 33,8 тыс. штук. Мы видим кратное падение и по грузовому, и по легковому транспорту». Падение перевозок обусловлено высокой стоимостью денег, снижением покупательской активности, уменьшением объемов кредитования.

Процессы на аутсорс

В рамках мероприятия эксперты коснулись также вопросов наземной логистики и 3PL-услуг. Генеральный директор BG Logistic Иван Макарчук рассказал о развитии рынка 3PL-услуг, который он оценил как активно развивающийся, но фрагментированный. По его данным, в России в этом секторе работает более 140 компаний, и только тридцати из них принадлежит 80% рынка. В портрете клиента, как отметил господин Макарчук, по объему выручки лидирует FMCG. В последнее время вырос спрос на 3PL-услуги со стороны продавцов, которые работают в e-commerce, заметил эксперт.

«На сегодня рынок 3PL неустоявшийся, нет единых стандартов. Очень разная ценовая политика отдельных операторов. До сих пор присутствуют отдельные компании, паразитирующие на интересах клиентов,— подчеркнул спикер.— Но если найти грамотного провайдера, можно получить большое количество преимуществ и действительно повысить эффективность бизнеса».

В числе тенденций рынка 3PL-услуг эксперт назвал повышение тарифов на складское хранение, что связано с дефицитом складских помещений. Он добавил, что доля производственных компаний, использующих аутсорсинг логистики, будет расти, а региональное развитие 3PL-операторов начнет смещаться в сторону регионов Дальнего Востока.

Еще одна популярная услуга — международные автоперевозки. О гибкости этого рынка в эпоху турбулентности экономики рассказала в своем выступлении руководитель отдела авиа- и сборных грузов ГТК «Русмарин» Ксения Иванова.

«Автоперевозки, хотя и медленнее, чем авиационные, но гораздо выгоднее по цене. Также они обладают высокой мобильностью. Есть возможность широкой географии доставки, не только по локальным точкам входа в России, но и вглубь,— поделилась госпожа Иванова.— Благодаря универсальности международных автоперевозок есть возможность доставки различных грузов. И, естественно, удобство этой услуги — в планировании по срокам».

В числе минусов международных автоперевозок эксперт назвала ограничения по объему и весу, таможенный контроль, документальное оформление, технические требования со стороны государств-импортеров и экспортеров, а также факторы риска в виде размытой дороги и прочего. За последние три года в международных автоперевозках, как и в других секторах рынка, изменились схемы маршрутов.

«После закрытия границ Евросоюза и введения ограничений на въезд на территорию ЕС российских и белорусских фур весь массовый грузопоток был направлен через Турцию. Также российские производители обратили внимание на Китай. До этого перевозки оттуда были не очень развиты. Еще лет десять назад привезти фуру из Китая было странно и дико,— поясняет Ксения Иванова.— Сейчас это направление популярно. И это стало спасением для рынка». Помимо этого, популярны такие направления, как ОАЭ, Индия, Азербайджан, Грузия.

Инструменты для аналитики

Евгений Новиков, основатель и генеральный директор компании TopFrame, рассказал о внедрении бизнес-стратегий в работу логистических компаний, а также о том, как извлечь пользу из стратегических сессий и как сформулировать свою миссию.

«Цели компании формируются, как правило, на стратегических внутренних сессиях или при помощи внешних консультантов,— отметил господин Новиков.— Мы первые свои стратегические сессии проводили с помощью консультантов. Польза этих стратегических сессий заключается в создании целей, которые письменно прописаны, с которыми согласны акционеры, руководство компании, которые находят отклик также у сотрудников и направлены на развитие компании. Цели, в свою очередь, делятся уже на задачи и на "дорожные карты"».

В заключение господин Новиков рассказал о модели BSC — системе сбалансированности показателей. По его словам, систему легко внедрить, она помогает управлять созданной стратегией. Суть системы в том, что она состоит из четырех основных перспектив: это финансовая перспектива, перспектива клиентов, внутренние бизнес-процессы и обучение и профессиональный рост сотрудников.

«Если фокус внимания руководства и основных акционеров держатся на этих четырех перспективах, тогда стратегия компании воплощается в жизнь быстрее, проще и без ошибок»,— заключил эксперт.

Рискам в грузоперевозках посвятила свое выступление ведущий специалист отдела по работе с ключевыми клиентами ATI.SU Анна Лударева. По ее словам, чтобы повысить эффективность и безопасность процессов в логистике, нужно начинать с оценки рыночной ситуации и всегда ориентироваться на нее, проверять контрагентов, вне зависимости от того, насколько долго вы с ними работаете, использовать механизмы страхования и инструменты, которые будут гарантировать оплату.

«Для оценки рыночной ситуации мы предлагаем аналитические инструменты, которые агрегируют колоссальное количество данных, помогают принимать решения о ценообразовании и минимизировать риски при планировании перевозок»,— сообщила госпожа Лударева.

Ксения Ахметжанова