Суд оправдал надежды подсудимого

ВС Башкирии опубликовал мотивировочную часть апелляционного определения по уголовному делу в отношении экс-министра предпринимательства и туризма Башкирии Рустема Афзалова. В июле 2024 года Сибайский городской суд признал его и первого заместителя главы регионального минтранса Виктора Жулькова виновными в превышение полномочий при строительстве дорог и приговорил к штрафу в размере зарплаты за восемь месяцев. Верховный суд Башкирии, куда дважды направлялись материалы дела, отменил приговор за отсутствием состава преступления и с правом на реабилитацию. Господин Афзалов не исключает, что подаст иск за незаконное уголовное преследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустем Афзалов пока не решил по поводу подачи иска о компенсации за уголовное преследование

Фото: "Медиакорсеть" Рустем Афзалов пока не решил по поводу подачи иска о компенсации за уголовное преследование

Фото: "Медиакорсеть"

Верховный суд Башкирии опубликовал мотивировочную часть определения по уголовному делу экс-министра предпринимательства и туризма региона Рустема Афзалова (с апреля 2024 года гендиректор принадлежащего республике АО «Региональный фонд»). В конце мая господин Афзалов был оправдан с правом на реабилитацию.

Уголовное дело возбудили в 2022 году. Рустему Афзалову и первому заместителю главы регионального минтранса Виктору Жулькову инкриминировали по два эпизода превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2021 году господин Жульков и занимавший в то время должность главы администрации Сибая господин Афзалов организовали ремонт сибайской улицы Горького без торгов, а подрядчиком выбрали подконтрольное руководству минтранса ООО «Кизилдорстрой». Формально контракт был заключен с уфимским ООО «Инфодор-строй». Как утверждали в СКР, работы были выполнены некачественно. В 2022 году чиновники якобы по такой же схеме организовали ремонт участка дороги Сибай—Туяляс. Работы также выполнял «Кизилдорстрой». Стоимость двух контрактов составила 18,3 млн руб.

Сибайский городской суд вынес приговор господам Афзалову и Жулькову в июле 2024 года. Гособвинение просило приговорить Рустема Афзалова к шести годам условно, а Виктора Жулькова — к четырем годам условно, но суд ограничился для подсудимых штрафом в размере зарплаты за восемь месяцев.

Как прозвучало в суде, спорный дорожный ремонт выполнялся в условиях цейтнота перед подготовкой Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье» в 2021 году. Некоторые свидетели, указано в определении суда, отказывались подписывать акты выполненных работ. Например, один свидетель аргументировал отказ «ввиду наличия уголовного дела в отношении него по дорогам». Другой свидетель, узнав, что ремонтные работы были выполнены в сентябре, а конкурс по отбору подрядчика проведен позже, «отказалась подписывать и ушла с работы».

В октябре 2024 года ВС РБ полностью оправдал Виктора Жулькова, а Рустема Афзалова — по одному из эпизодов, связанного с ремонтом дороги Сибай—Туяляс. По второму эпизоду ему смягчили приговор до штрафа в размере зарплаты за шесть месяцев.

В марте этого года Шестой кассационный суд, куда обратилась прокуратура, оставил в силе приговор Виктору Жулькову, а дело в части Рустема Афзалова направил на новое апелляционное рассмотрение.

Адвокаты Рустема Афзалова, вновь выступая перед апелляционной инстанцией, указывали, что нижестоящий суд, в частности, проигнорировал четырехлетнюю гарантию подрядчика на дорожное покрытие, а также на отсутствие претензий потерпевшей стороны — администрации Сибая — по качеству дорог и «положительное» мнение общественности в отношении осужденного.

Оправдывая господина Афзалова, суд пришел к выводу, что проведение строительных работ без торгов «безусловно не свидетельствует о существенном нарушении чьих-либо прав и законных интересов». «В данном случае материалы дела, как и приговор, не содержат доказательств того, что права каких-либо хозяйствующих субъектов нарушены действиями Афзалова. При этом судебная коллегия учитывает, что данная дорога функционирует по настоящее время должным образом»,— отметил суд, добавив, что «реальный материальный ущерб администрации не причинен» и она «потерпевшим лицом себя не считает». По второму эпизоду суд пришел к аналогичным выводам: дорога отремонтирована, потерпевших нет.

Рустем Афзалов сообщил «Ъ», что решение о подаче иска за незаконное уголовное преследование примет после рассмотрения кассационной жалобы прокуратуры, если она поступит.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии на вопрос о подаче кассационного представления не ответили.

Найти актуальный номер телефона Виктора Жулькова не удалось.

«При определении размера денежной компенсации судебная практика имеет разновекторные цифры. Конкретных твердых прейскурантов по возмещению сумм по моральному ущербу нет,— отметил адвокат Ильнур Салимьянов.— Возмещение имущественного вреда и утраты заработной платы определяются судом, как правило, с учетом индекса роста потребительских цен по месту работы или жительства на момент начала уголовного преследования, рассчитанного госорганам статистики РФ на момент принятия решения о возмещении вреда».

Венера Хисамова