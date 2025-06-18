«Магнит» создаст в Омске логистический комплекс к 2026 году

Власти Омской области заключили соглашение с розничной сетью «Магнит» о строительстве логистического комплекса в региональном центре. Документ подписан в рамках ПМЭФ-2025, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Распределительный центр откроется весной следующего года. Инвестиции в проект превысят 3 млрд руб.

Комплекс будет обрабатывать продовольственные и непродовольственные товары. Реализация проекта обеспечит создание 200 новых рабочих мест в регионе.

Алина Зорина