Главам учреждений объясняют особенности создания образовательных комплексов

В Ярославле состоялось рабочее совещание по вопросам создания образовательных комплексов с участием министра образования области Ирины Лободы. Ранее такие встречи с руководителями образовательных организаций госпожа Лобода провела в Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Ярославском, Угличском и Тутаевском округах, сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе создано шесть образовательных комплексов: половина — в Ярославле, два — в Рыбинске, один — в Переславле-Залесском.

«По опыту создания пилотных образовательных комплексов мы знаем, что этот сложный, многогранный процесс содержит множество вопросов и нюансов, которые важно понять и учесть в работе. Поэтому считаю необходимым подробный, конструктивный диалог с педагогическим сообществом, чтобы избежать недопонимания и разногласий. Впереди большой объем работы, и достигнуть наших целей мы сможем, если будем искать решения сообща»,— сообщила Ирина Лобода.

Некоторых руководителей беспокоит дальнейшая работа школ с углубленным изучением отдельных предметов. Госпожа Лобода пояснила, что профильное обучение сохранится в тех же объемах. Напомним, что в регионе рассматривают создание новых образовательных комплексов. Как объясняют в правительстве области, структура будет такой же — опорные школы и присоединившиеся к ним структурные подразделения.

В числе основных целей создания комплексов называется повышение зарплат сотрудников, которые не входят в указы президента. Так, в уже функционирующих объединениях оплата труда некоторых работников выросла на 45-60%.

Алла Чижова