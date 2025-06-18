Ленинградская область и «Филип Моррис Интернэшнл» в России заключили на ПМЭФ-2025 соглашение о сотрудничестве по сохранению природных комплексов и развитию туристической инфраструктуры особо охраняемых природных территорий в регионе. Документ касается благоустройства заказника «Лебяжий» и природного ландшафта «Поляна Бианки». «Экологическое развитие регионов присутствия — один из ключевых приоритетов реализации нашего подхода к корпоративной социальной ответственности. Наша совместная работа принесет заметную пользу как для жителей региона, так и многочисленных туристов, которые посетят местные природные комплексы»,— отметил вице-президент по корпоративным вопросам ФМИ в России Сергей Слипченко.

Wildberries запустил продажу товаров между физлицами. Пока функция появилась только у части пользователей. Для продажи нужно иметь верифицированный аккаунт. Все объявления будут находиться в отдельном разделе «Ресейл». Продать можно только товары, которые ранее купили на Wildberries. Нельзя продавать крупногабаритные товары, технику, ювелирные изделия, лекарства, продукты, растения, алкоголь и товары 18+. Минимальная цена товара — 50 руб., максимальная — 25 тыс. руб.

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