РКН заблокировал писательскую платформу Wattpad

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Wattpad за игнорирование требований ведомства об удалении страниц, содержащих пропаганду ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РКН.

На платформе Wattpad пользователи публикуют свое литературное творчество, в том числе фанфики. На момент блокировки с сайта не было удалено 130 страниц, содержание которых не удовлетворило РКН.

В надзорном ведомстве уточнили, что владелец Wattpad трижды привлекался к административной ответственности за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ). Общая сумма штрафов составила 5,3 млн руб., но так и не была выплачена государству. Платформа принадлежит канадской компании.

В Роскомнадзоре уточнили, что работа Wattpad на территории России может быть возобновлена после удаления всей запрещенной информации.

Онлайн-платформа Wattpad была основана в 2006 году. По данным 2021 года, количество ее пользователей составляло более 100 млн.

Степан Мельчаков