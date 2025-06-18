В Петербурге простились с журналисткой Ириной Панкратовой

В Санкт-Петербурге состоялось прощание с журналистом-расследователем Ириной Панкратовой, сообщает «Фонтанка». Она умерла 11 мая в возрасте 39 лет. Последние месяцы она боролась с онкологическим заболеванием. Журналистку похоронили на Новодевичьем кладбище.

Ирина Панкратова в 2008 году окончила факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. С 2019 года она работала в The Bell (признано иноагентом). За расследования, опубликованные изданием, она четыре раза становилась лауреатом премии «Редколлегия».

В 2016 году Ирина Панкратова получила главную журналистскую премию Санкт-Петербурга «Золотое перо». В разные годы была корреспондентом изданий РБК, «Деловой Петербург» и «Вечерний Петербург», а также шеф-редактором OK-inform.

Полина Мотызлевская