Грейдерный подход

Расследование уголовного дела главы администрации Зерноградского городского поселения Ростовской области Ирины Полищук завершено. Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. По версии следствия, она подписала акты о принятии работ, в ходе которых вместо полноценного ямочного ремонта дорожных покрытий рытвины просто засыпали щебнем и утрамбовали. В июне госпоже Полищук смягчили меру пресечения: вместо домашнего ареста ей был назначен запрет на пользование связью, общение со свидетелями и выход из дома ночью.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В октябре 2024 года суд отправил Ирину Полищук под домашний арест, а 3 июня 2025-го изменил меру пресечения

Фото: личная страница Ирины Полищук во «ВКонтакте» В октябре 2024 года суд отправил Ирину Полищук под домашний арест, а 3 июня 2025-го изменил меру пресечения

Фото: личная страница Ирины Полищук во «ВКонтакте»

Уголовное дело главы Зернограда Ирины Полищук направлено в суд. Ее обвиняют по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом 18 июня сообщили пресс-службы прокуратуры Ростовской области и регионального управления СКР.

По версии следствия, чиновница дала указание подрядчику выполнить грейдирование дорог щебнем, а в итоговых документах указать ложные сведения о проведении более дорогостоящих работ. «В дальнейшем она подписала акт о приемке работ с учетом ямочного ремонта, который в действительности не проводился. Это позволило организации получить оплату по контракту в полном объеме», — сказано в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Ростовской области. Причиненный бюджету ущерб оценивается в более чем 1,6 млн руб.

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, акты были подписаны в конце декабря 2023 года. «В них идет речь о семи дорогах, расположенных внутри города или ведущих к прилегающим населенным пунктам. Подрядчик должен был провести ямочный ремонт, а по факту ямы просто засыпали щебнем и прошлись грейдером»,— пояснил источник.

О возбуждении уголовного дела в отношении Ирины Полищук стало известно в октябре 2024 года. Вскоре после этого чиновницу отправили под домашний арест. Однако 3 июня Зерноградский районный суд изменил меру пресечения на более мягкую — «запрет определенных действий». В частности, Ирине Полищук запретили пользоваться средствами связи и интернетом, общаться со свидетелями и выходить из дома ночью.

Ирине Полищук 43 года. С 2019 года она живет в Зернограде, воспитывает троих детей. На должность главы администрации города была назначена 21 июня 2023 года.

Ранее Ирина Полищук, находясь на посту главы администрации, привлекалась к административной ответственности. В ноябре 2023 года Зерноградский районный суд оштрафовал ее на 100 тыс. руб. за сообщение о «диверсии» на водоводе.

За несколько месяцев до этого чиновница в своем Telegram-канале рассказала об аварии на городском водоводе. По ее данным, порыв произошел в результате повреждения, нанесенного ночью неизвестными с помощью тяжелой техники. Произошедшее госпожа Полищук назвала «диверсией». Позднее в правительстве Ростовской области опровергли ее слова. Ирина Полищук была признана виновной по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений).

Кристина Федичкина