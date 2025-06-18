ПЗПС намерен модернизировать площадку в Предпортовом проезде за 1,4 млрд рублей

Петербургский завод прецизионных сплавов (ПЗПС) вложит 1,4 млрд рублей в модернизацию своей производственной площадки в Предпортовом проезде в Московском районе города. Соглашение о реализации инвестпроекта подписали на полях ПМЭФ-2025 врио председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов и представитель ПЗПС Андрей Дикарев.

Планируется, что в процессе модернизации завода компания построит цех горячей прокатки и закупит новое оборудование, которое даст возможность выпускать специализированную металлопродукцию. Также будет создан современный научно-исследовательский центр, специализирующийся на разработке уникальных материалов и новых производственных технологий.

Продукцию в компании видят востребованной в приборостроении, авиационной промышленности, атомной энергетике и других отраслях.

Модернизируемую площадку (бывший производственный комплекс Ленинградского машиностроительного завода) ПЗПС купила в декабре 2023 года за 500 млн рублей. В периметр сделки вошли участки площадью 4,9 га, административное здание площадью 1,6 тыс. кв. м и производственные цеха общей площадью 12,5 тыс. кв. м.

ООО «ПЗПС» владеют ООО «Петроградский сталепрокатный завод» и московское АО НПО «Ферро». Конечный бенифициар — АО НПО «Ферро», основным видом деятельности которого, согласно ОКВЭД, значится производство холоднотянутого штрипса. Учредители компании в открытых базах данных не раскрываются.

Владимир Колодчук