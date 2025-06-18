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Суд прервался с боем

С офицера ФСБ сняли обвинение в нападении на семью нижегородцев

Военный суд прекратил уголовное преследование сотрудника ФСБ Владислава Коробейникова, обвиненного вместе с родственником Александром Перетятко в нападении на семью нижегородцев. В 2023 году они избили соседей по дому Романа и Елену Троицких, а в 2024 году офицер спецслужбы отправился на СВО. Вернувшись в статусе ветерана боевых действий, он ходатайствовал о прекращении уголовного преследования. В итоге ему был назначен судебный штраф в 200 тыс. руб. В отношении второго фигуранта следствие продолжается, несмотря на его помощь участникам СВО. Обвинение в судебных прениях попросило для Александра Перетятко два года лишения свободы.

Военный суд оштрафовал сотрудника ФСБ за нападение на семью нижегородцев

Военный суд оштрафовал сотрудника ФСБ за нападение на семью нижегородцев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Военный суд оштрафовал сотрудника ФСБ за нападение на семью нижегородцев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ», Нижегородский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело в отношении офицера регионального управления ФСБ Владислава Коробейникова, вернувшегося со специальной военной операции. Сотрудника спецслужбы и его родственника Александра Перетятко судили по обвинению в побоях, незаконном проникновении в чужое жилище и самоуправстве (ст. 112, 330 и 139 УК РФ). По фабуле дела, 18 марта 2023 года в ходе бытового конфликта они избили семью Троицких, пострадала их несовершеннолетняя дочь. В тот день офицер с супругой были в гостях у семьи Перетятко в квартире на улице Лысогорской, поздно вечером свояки вышли покурить на балкон подъезда. На обратном пути Александр Перетятко вспомнил о неприязненных отношениях с соседями, стал шуметь и плюнул им на дверь. Из квартиры вышел Роман Троицкий и сделал замечание соседу, однако тот вытащил его в коридор и начал бить. Владислав Коробейников прикрывал свояка от ответных ударов и удерживал Романа Троицкого за шею, а затем повалил и обездвижил, следует из материалов дела.

Избиение мужа снимала на телефон Елена Троицкая в присутствии их десятилетней дочери. Они звали соседей на помощь, но на крики никто не вышел. Чтобы видеозапись не оказалась у начальства, Владислав Коробейников решил отобрать смартфон. Накинув на голову капюшон толстовки, он проник в квартиру Троицких, нанес Елене и девочке несколько ударов. Требуя разблокировать смартфон, он схватил дочь Троицких и стал с силой трясти и наклонять в стороны, пытаясь активировать систему распознавания лиц в аппарате. Она не сработала, и офицер ретировался, следует из обвинительного заключения по делу (копия есть у «Ъ»).

Разблокировать телефон и удалить видеозапись высококвалифицированный специалист по обнаружению, предотвращению и ликвидации последствий компьютерных атак на критическую инфраструктуру Коробейников так и не смог.

Кадры из телефона стали ключевой уликой по уголовному делу наряду с медицинскими справками потерпевших.

Роману диагностировали сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа и кровоизлияние в левый глаз, а Елене – ссадины и кровоподтеки. Дочь Троицких кроме ссадин получила смешанное расстройство эмоций и поведения, говорится в материалах дела.

Владислав Коробейников и Александр Перетятко сообщили следствию, что драку спровоцировал Роман Троицкий, якобы оскорбив родственника спецслужбиста. Офицер настаивал, что защищал свояка от соседа, а Елена Троицкая первая ударила его. В качестве компенсации морального вреда фигуранты предложили потерпевшим полмиллиона рублей, однако те потребовали по миллиону каждому из трех членов семьи.

Однако незадолго до судебных прений в 2024 году Владислава Коробейникова отправили на СВО в служебную командировку. Расследование дела было приостановлено. По возвращении в 2025 году он заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования и назначении ему судебного штрафа.

Из решения суда (есть у «Ъ») следует, что офицер участвовал в ликвидации прорыва вооруженных формирований Украины на территорию РФ и получил статус ветерана боевых действий. Он выплатил пострадавшим 190 тыс. руб. и еще 20 тыс. направил в областной Фонд народного единства на поддержку участников СВО.

В итоге суд удовлетворил ходатайство и оштрафовал Владислава Коробейникова на 200 тыс. руб., сняв арест с его долей в двух квартирах и автомобиля Kia Sportage и отменив меру пресечения в виде обязательства о явке.

Александр Перетятко, по данным «Ъ», также просил суд прекратить его уголовное преследование. Он признал вину и сообщил, что помогает участникам и ветеранам СВО. Однако суд отказал ему, отметив, что именно предприниматель Перетятко инициировал конфликт с Романом Троицким, который до сих пор не разрешен, а помощь фронту счел личной инициативой подсудимого, не свидетельствующей о том, что совершенное им деяние утратило общественную опасность. В прениях сторон обвинение попросило для Александра Перетятко два года лишения свободы, однако не возражало, чтобы наказание было условным. Суд огласит приговор 30 июня.

Роман Рыскаль

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