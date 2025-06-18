Суд прервался с боем

Военный суд прекратил уголовное преследование сотрудника ФСБ Владислава Коробейникова, обвиненного вместе с родственником Александром Перетятко в нападении на семью нижегородцев. В 2023 году они избили соседей по дому Романа и Елену Троицких, а в 2024 году офицер спецслужбы отправился на СВО. Вернувшись в статусе ветерана боевых действий, он ходатайствовал о прекращении уголовного преследования. В итоге ему был назначен судебный штраф в 200 тыс. руб. В отношении второго фигуранта следствие продолжается, несмотря на его помощь участникам СВО. Обвинение в судебных прениях попросило для Александра Перетятко два года лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военный суд оштрафовал сотрудника ФСБ за нападение на семью нижегородцев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Военный суд оштрафовал сотрудника ФСБ за нападение на семью нижегородцев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ», Нижегородский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело в отношении офицера регионального управления ФСБ Владислава Коробейникова, вернувшегося со специальной военной операции. Сотрудника спецслужбы и его родственника Александра Перетятко судили по обвинению в побоях, незаконном проникновении в чужое жилище и самоуправстве (ст. 112, 330 и 139 УК РФ). По фабуле дела, 18 марта 2023 года в ходе бытового конфликта они избили семью Троицких, пострадала их несовершеннолетняя дочь. В тот день офицер с супругой были в гостях у семьи Перетятко в квартире на улице Лысогорской, поздно вечером свояки вышли покурить на балкон подъезда. На обратном пути Александр Перетятко вспомнил о неприязненных отношениях с соседями, стал шуметь и плюнул им на дверь. Из квартиры вышел Роман Троицкий и сделал замечание соседу, однако тот вытащил его в коридор и начал бить. Владислав Коробейников прикрывал свояка от ответных ударов и удерживал Романа Троицкого за шею, а затем повалил и обездвижил, следует из материалов дела.

Избиение мужа снимала на телефон Елена Троицкая в присутствии их десятилетней дочери. Они звали соседей на помощь, но на крики никто не вышел. Чтобы видеозапись не оказалась у начальства, Владислав Коробейников решил отобрать смартфон. Накинув на голову капюшон толстовки, он проник в квартиру Троицких, нанес Елене и девочке несколько ударов. Требуя разблокировать смартфон, он схватил дочь Троицких и стал с силой трясти и наклонять в стороны, пытаясь активировать систему распознавания лиц в аппарате. Она не сработала, и офицер ретировался, следует из обвинительного заключения по делу (копия есть у «Ъ»).

Разблокировать телефон и удалить видеозапись высококвалифицированный специалист по обнаружению, предотвращению и ликвидации последствий компьютерных атак на критическую инфраструктуру Коробейников так и не смог.

Кадры из телефона стали ключевой уликой по уголовному делу наряду с медицинскими справками потерпевших.

Роману диагностировали сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа и кровоизлияние в левый глаз, а Елене – ссадины и кровоподтеки. Дочь Троицких кроме ссадин получила смешанное расстройство эмоций и поведения, говорится в материалах дела.

Владислав Коробейников и Александр Перетятко сообщили следствию, что драку спровоцировал Роман Троицкий, якобы оскорбив родственника спецслужбиста. Офицер настаивал, что защищал свояка от соседа, а Елена Троицкая первая ударила его. В качестве компенсации морального вреда фигуранты предложили потерпевшим полмиллиона рублей, однако те потребовали по миллиону каждому из трех членов семьи.

Однако незадолго до судебных прений в 2024 году Владислава Коробейникова отправили на СВО в служебную командировку. Расследование дела было приостановлено. По возвращении в 2025 году он заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования и назначении ему судебного штрафа.

Из решения суда (есть у «Ъ») следует, что офицер участвовал в ликвидации прорыва вооруженных формирований Украины на территорию РФ и получил статус ветерана боевых действий. Он выплатил пострадавшим 190 тыс. руб. и еще 20 тыс. направил в областной Фонд народного единства на поддержку участников СВО.

В итоге суд удовлетворил ходатайство и оштрафовал Владислава Коробейникова на 200 тыс. руб., сняв арест с его долей в двух квартирах и автомобиля Kia Sportage и отменив меру пресечения в виде обязательства о явке.

Александр Перетятко, по данным «Ъ», также просил суд прекратить его уголовное преследование. Он признал вину и сообщил, что помогает участникам и ветеранам СВО. Однако суд отказал ему, отметив, что именно предприниматель Перетятко инициировал конфликт с Романом Троицким, который до сих пор не разрешен, а помощь фронту счел личной инициативой подсудимого, не свидетельствующей о том, что совершенное им деяние утратило общественную опасность. В прениях сторон обвинение попросило для Александра Перетятко два года лишения свободы, однако не возражало, чтобы наказание было условным. Суд огласит приговор 30 июня.

Роман Рыскаль