Около 90 улиц Краснодара временно останутся без света

Завтра, 19 июня, в Краснодаре около 90 улиц временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 09:00 до 17:00 не будет электроэнергии по улицам: Затонная, Матросова, проезд Александра Матросова, Береговая, Советская, Подгорный проезд, Комсомольская, Кубанонабережная, Почтовое отделение, Кирова, Демченко, Карасунская, Горького, Гоголя, Бершанской, Игнатова, Вольная, Ученическая, Восточная, Колосистый переулок, Медунова, Студенческая, Железнодорожная, Созидателей, Андреевская, Дозорная, Терская, Упорная, Понурская, Артемовская, Троицкая, Народная, Владимирская, Цветная, Ленский переулок, Семеновская, Екатеринодарская, Геодезическая, Домбайская, Лучезарная, Западно-Кругликовская, Понтийская, Североморская, Оренбургская, Пионовая, Средняя, Ростовское шоссе, Грушовая, Фурманова, 40 лет Победы, Выставочная, Крупской, Московская, Коллективная, Клиническая, Северная, Березанская, Айвазовского, Бургасская, Янковского, Чапаева, Ипподромная, Щорса, 2-й проезд Щорса, 1-й проезд Щорса, Передовая.

С 11:00 до 13:00 не будет света по улицам: Алтайская, Дунайская, Полтавская, Балтийская, Лермонтова, Новосибирская, Волжская, Селезнева, Луначарского. В период с 13:00 до 17:00 не будет электроэнергии по улицам Димитрова и Ставропольская.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них.

Алина Зорина