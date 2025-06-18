В ярославских «Светофорах» выявлена некачественная продукция

В Ярославской области в продуктах магазинов сети «Светофор» выявили нарушения. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ведомство проводило внеплановую проверку магазинов в обоих регионах. По результатам осмотров были выявлены нарушения условий хранения, просроченная продукция, товары без маркировки. Также специалисты отобрали пробы животного происхождения и отправили их на исследование.

В итоге в мясных консервах нашли ДНК свиньи, в сырокопченой и вареной колбасе — листерию, в сардельках — микробную трансглутаминазу, в сосисках — сальмонеллу, в замороженных котлетах — сальмонеллу и ДНК курицы. Отметим, что в ярославских магазинах отобрали три пробы, а в тверских — восемь.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что магазины «Светофор» с начала 2025 года проверяли по всей стране, в некоторых городах проверки заканчивались закрытием. Тогда в 18 ярославских магазинах были найдены нарушения, аналогичные выявленным сейчас. Директору одного из магазинов был назначен штраф в 60 тыс. руб.

Алла Чижова