«Магнит» введет распределительный центр в Омске в 2026 году

Розничная сеть «Магнит» планирует завершить строительство распределительного центра в Омске весной 2026 года. Инвестиции в проект составят 3,12 млрд руб. О соответствующих планах компании сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. Ранее проект был рассмотрен на заседании инвестиционного комитета Омской области.

Как писал «Ъ-Сибирь» ранее, общая площадь зданий и сооружений распределительного центра составит 44 тыс. кв. м, из них складских помещений — 41 тыс. кв. м.

Подрядчиком строительства выступит ООО «Надстрой-2» — дочернее предприятие АО «Новосибирскавтодор». Компания была создана в Омске в 2024 году. Другая «дочка» «Новосибирскавтодора» — ООО «Надстрой» — строит логистический комплекс в Новоалтайске Алтайского края.

Лолита Белова