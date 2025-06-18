Алексей Томилов стал главным тренером нижегородской МХК «Чайка»

Тренерский штаб хоккейного клуба «Чайка» (молодежная команда нижегородского ХК «Торпедо») возглавил Алексей Томилов. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Томилов

Фото: ХК «Торпедо» Алексей Томилов

Фото: ХК «Торпедо»

Алексей Томилов является воспитанником нижегородского «Торпедо». 15 лет он отыграл за нижегородские команды в качестве хоккеиста, 10 лет тренировал юношей «Торпедо». В прошлом сезоне возглавляемая им команда «Торпедо» победила в чемпионате Юниорской хоккейной лиги (ЮХЛ) в Приволжском федеральном округе и впервые стала серебряным призером Всероссийского финала Первенства России до 18 лет.

«Я очень рад этому назначению. Рад, что оценили мой труд. Главное, что я чувствую, — это большая ответственность. Ответственность за воспитание молодежи. Потому что "Чайка" — это плацдарм для роста наших молодых хоккеистов. Я все это прекрасно осознаю, но работать готов и уверен, что все будет хорошо»,— сказал Алексей Томилов в интервью пресс-службе «Торпедо».

Ассистентами Алексея Томилова в тренерском штабе «Чайки» станут Михаил Тюляпкин и Александр Фролов. С вратарями продолжит работать Аркадий Марьин, за физическую форму будет отвечать Сергей Вихарев, а видеооператором станет Алексей Клюев.

Елена Ковалева