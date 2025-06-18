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За сутки на дорогах в Ростовской области погибли четверо человек

В Ростовской области за прошедшие сутки произошло девять дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Уточняется, в результате происшествий погибли четыре человека, еще восемь человек получили травмы, среди них — один ребенок.

Главными причинами автоаварий стали превышение скоростного режима, несоблюдение дистанции между транспортными средствами, выезд на встречную полосу движения, нарушение правил обгона и несоблюдение очередности проезда.

Константин Соловьев

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