За сутки на дорогах в Ростовской области погибли четверо человек

В Ростовской области за прошедшие сутки произошло девять дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Уточняется, в результате происшествий погибли четыре человека, еще восемь человек получили травмы, среди них — один ребенок.

Главными причинами автоаварий стали превышение скоростного режима, несоблюдение дистанции между транспортными средствами, выезд на встречную полосу движения, нарушение правил обгона и несоблюдение очередности проезда.

Константин Соловьев