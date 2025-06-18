Житель Ессентуков получил 5 лет за националистические оскорбления

Городской суд Ессентуков приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы за публичное унижение человека по национальному признаку и угрозы насилием. Об этом сообщила пресс-служба судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инцидент произошел в одном из магазинов Ессентуков. Обвиняемый оскорбил покупателя за принадлежность к русским в присутствии других посетителей торговой точки. Помимо оскорблений, он угрожал применить физическое воздействие к жертве.

Следственные органы провели проверку и установили, что в высказываниях содержались признаки унижения человеческого достоинства. По результатам расследования было возбуждено уголовное дело.

В ходе судебного разбирательства подсудимый отрицал свою вину в совершении преступления.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Николай Аксенов