Власти ищут подрядчика на капремонт ДК поселка Пятихатки в Анапе

ГКУ «Дирекция государственных закупок» Краснодарского края объявило конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту Дома культуры поселка Пятихатки в Анапе. Информация размещена на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Начальная минимальная цена контракта 20,5 млн руб. Аванс не предусмотрен. Прием заявок до 2 июля 2025 года. Заказчиком закупки выступает муниципальное бюджетное учреждение культуры «Приморская централизованная клубная система» города Анапа.

Согласно проекту контракта, выполнение работ осуществляется в соответствии с графиком выполнения работ с даты заключения контракта по 30 ноября 2025 года. В перечне работ монтаж и демонтаж фасада, стен, полов и потолков, электромонтажные работы, замена систем внутреннего водоснабжения и водоотведения, устройство отопления и кондиционирования, а также охранно-пожарной сигнализации.

Источники финансирования — бюджет Краснодарского края и местный бюджет город-курорт Анапа, в рамках муниципальной программы «Развитие культуры».

Людмила Налтакян