AP: США держат 40 тыс. военных на Ближнем Востоке

В настоящее время на военных базах США на Ближнем Востоке размещено около 40 тыс. военнослужащих, сообщило AP со ссылкой на американского чиновника. Обычно их количество в регионе не превышает 30 тыс.

По данным агентства, в октябре 2023 года численность американских вооруженных сил возросла до 43 тыс. человек на фоне обострения израильско-иранского противостояния и регулярных атак проиранских хуситов из Йемена на суда в Красном море.

13 июня Израиль начал операцию против Ирана. Израильские власти считают, что Тегеран скрытно ведет разработку ядерного оружия и преуспел в этом. Целями операции Израиля стали атомные объекты, военное руководство, ведущие ядерные физики, авиабазы, системы ПВО.

Диана Качур