В Ярославской области горела животноводческая ферма

В деревне Нефедово Рыбинского округа поздно вечером 17 июня огонь повредил здание животноводческой фермы. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

По данным ведомства, ферма загорелась в районе 21:02, на место выехали 21 специалист и пять единиц техники. Газодымозащитная служба, обследовав здание, нашла трех коров и вывела их на улицу.

Пожар тушили почти шесть часов. Огонь уничтожил кровлю на площади 600 кв.м. и повредил здание на всей площади. Обошлось без пострадавших. По информации дознавателей, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.

Алла Чижова