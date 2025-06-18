Президент назначил десять судей в Ростовской области

В Ростовской области десять судей получили новые назначения. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, Сергей Котков стал заместителем председателя Ростовского областного суда. Ранее он занимал должность судьи Воронежского областного суда. Роман Головань (ранее работал в Кировском районном суде) стал судьей в региональном суде.

Судьей в Аксайском районном суде назначили Анну Тесленко, в Волгодонском — Дарью Кузнецову, а в Обливском — Олесю Остапущенко. Вместе с тем, Светлана Стяжкина стала судьей в Новочеркасском городском суде, а Анна Велищенко — в Шахтинском.

В Пролетарском и Советском районных судах Ростова на должности судей назначили Михаила Соколова и Ольгу Довлекаеву. Судьей в Арбитражном суде Ростовской области стала Татьяна Рябова.

Мария Хоперская