Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На участие в X-WATERS Volga-2025 подали заявки 3,5 тысячи пловцов

Более 3,5 тыс. человек подали заявки на участие в заплыве X-WATERS Volga-2025, который пройдет в Нижнем Новгороде 26 июля. Об этом сообщил депутат областного заксобрания Андрей Тарасов, который является одним из организаторов соревнования.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, на заплыв приедут спортсмены из 180 городов России и девяти стран.

Во время соревнования их будут сопровождать 50 маломерных судов МЧС и ГИМС. Соревноваться пловцы будут на дистанциях 1, 2, 3 и 5 километров.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году в заплыве приняли участие 3 тыс. человек из 210 российских городов.

Фотогалерея

Как прошел заплыв X-WATERS Volga в 2024 году

Предыдущая фотография
Болельщица в ожидании старта

Болельщица в ожидании старта

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Лимонад для участников заплыва разливали из огромной кастрюли

Лимонад для участников заплыва разливали из огромной кастрюли

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участники переодеваются перед заплывом

Участники переодеваются перед заплывом

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участники регистрируются перед заплывом

Участники регистрируются перед заплывом

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участники традиционно ищут свою фамилию среди тысяч других, напечатанных на баннере

Участники традиционно ищут свою фамилию среди тысяч других, напечатанных на баннере

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участник заплыва

Участник заплыва

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Выдача браслетов и стартовых комплектов участникам заплыва

Выдача браслетов и стартовых комплектов участникам заплыва

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участники заплыва фотографируются перед стартом

Участники заплыва фотографируются перед стартом

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Аниматоры развлекают детей, чьи родители участвуют в заплыве

Аниматоры развлекают детей, чьи родители участвуют в заплыве

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участница фестиваля с группой поддержки

Участница фестиваля с группой поддержки

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участница фестиваля фотографируется в специальной фотозоне

Участница фестиваля фотографируется в специальной фотозоне

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтеры на лодках для сопровождения участников заплыва на воде

Волонтеры на лодках для сопровождения участников заплыва на воде

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участники заплыва на берегоукрепительной стенке на Стрелке

Участники заплыва на берегоукрепительной стенке на Стрелке

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Очередь на старт на дистанцию 2 км на Стрелке

Очередь на старт на дистанцию 2 км на Стрелке

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участники заплыва пробуют воду

Участники заплыва пробуют воду

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Старт гонки X-Waters Volga

Старт гонки X-Waters Volga

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участник заплыва ныряет в воду на Стрелке

Участник заплыва ныряет в воду на Стрелке

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Спасатели в лодке наблюдают за пловцами

Спасатели в лодке наблюдают за пловцами

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Спортсменка готовится к старту на 5 км

Спортсменка готовится к старту на 5 км

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Очередь на старт на 5 км

Очередь на старт на 5 км

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участники дистанции заходят в Волгу у Борского моста

Участники дистанции заходят в Волгу у Борского моста

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участники заплыва ждут старта

Участники заплыва ждут старта

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участница заплыва сразу после старта позирует фотографу

Участница заплыва сразу после старта позирует фотографу

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Барабанщики на острове поддерживают пловцов музыкой

Барабанщики на острове поддерживают пловцов музыкой

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Медали для участников заплыва X-Waters Volga

Медали для участников заплыва X-Waters Volga

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Зрители у катера «Герой» наблюдают за гонкой

Зрители у катера «Герой» наблюдают за гонкой

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Финиш победителя в заплыве на 5 км

Финиш победителя в заплыве на 5 км

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Победитель заплыва на 5 км Артем Буценин

Победитель заплыва на 5 км Артем Буценин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Слева направо: Альберт Маннанов, Артем Буценин и Иван Аксенов, занявшие третье, первое и второе места в гонке на 5 км на X-Waters Volga

Слева направо: Альберт Маннанов, Артем Буценин и Иван Аксенов, занявшие третье, первое и второе места в гонке на 5 км на X-Waters Volga

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Зрители смотрят на финиш X-Waters Volga

Зрители смотрят на финиш X-Waters Volga

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участник заплыва X-Waters Volga машет своим близким на финише

Участник заплыва X-Waters Volga машет своим близким на финише

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтеры помогают участника заплыва выбраться из воды

Волонтеры помогают участника заплыва выбраться из воды

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

У участницы заплыва свело ногу, но она смогла положить ее на финишную черту

У участницы заплыва свело ногу, но она смогла положить ее на финишную черту

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтеры ждут пловцов, чтобы вручить медали

Волонтеры ждут пловцов, чтобы вручить медали

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участники заплыва фотографируются с медалями у карты, на которой обозначены их дистанции

Участники заплыва фотографируются с медалями у карты, на которой обозначены их дистанции

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участницы заплыва X-Waters Volga с медалями на финише

Участницы заплыва X-Waters Volga с медалями на финише

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Следующая фотография
1 / 37

Болельщица в ожидании старта

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Лимонад для участников заплыва разливали из огромной кастрюли

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участники переодеваются перед заплывом

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участники регистрируются перед заплывом

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участники традиционно ищут свою фамилию среди тысяч других, напечатанных на баннере

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участник заплыва

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Выдача браслетов и стартовых комплектов участникам заплыва

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участники заплыва фотографируются перед стартом

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Аниматоры развлекают детей, чьи родители участвуют в заплыве

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участница фестиваля с группой поддержки

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участница фестиваля фотографируется в специальной фотозоне

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтеры на лодках для сопровождения участников заплыва на воде

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участники заплыва на берегоукрепительной стенке на Стрелке

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Очередь на старт на дистанцию 2 км на Стрелке

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участники заплыва пробуют воду

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Старт гонки X-Waters Volga

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участник заплыва ныряет в воду на Стрелке

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Спасатели в лодке наблюдают за пловцами

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Спортсменка готовится к старту на 5 км

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Очередь на старт на 5 км

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участники дистанции заходят в Волгу у Борского моста

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участники заплыва ждут старта

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участница заплыва сразу после старта позирует фотографу

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Барабанщики на острове поддерживают пловцов музыкой

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Медали для участников заплыва X-Waters Volga

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Зрители у катера «Герой» наблюдают за гонкой

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Финиш победителя в заплыве на 5 км

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Победитель заплыва на 5 км Артем Буценин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Слева направо: Альберт Маннанов, Артем Буценин и Иван Аксенов, занявшие третье, первое и второе места в гонке на 5 км на X-Waters Volga

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Зрители смотрят на финиш X-Waters Volga

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участник заплыва X-Waters Volga машет своим близким на финише

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтеры помогают участника заплыва выбраться из воды

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

У участницы заплыва свело ногу, но она смогла положить ее на финишную черту

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Волонтеры ждут пловцов, чтобы вручить медали

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участники заплыва фотографируются с медалями у карты, на которой обозначены их дистанции

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Участницы заплыва X-Waters Volga с медалями на финише

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Как прошел заплыв X-WATERS Volga в 2024 году

Андрей Репин

Новости компаний Все