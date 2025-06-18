На участие в X-WATERS Volga-2025 подали заявки 3,5 тысячи пловцов

Более 3,5 тыс. человек подали заявки на участие в заплыве X-WATERS Volga-2025, который пройдет в Нижнем Новгороде 26 июля. Об этом сообщил депутат областного заксобрания Андрей Тарасов, который является одним из организаторов соревнования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, на заплыв приедут спортсмены из 180 городов России и девяти стран.

Во время соревнования их будут сопровождать 50 маломерных судов МЧС и ГИМС. Соревноваться пловцы будут на дистанциях 1, 2, 3 и 5 километров.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году в заплыве приняли участие 3 тыс. человек из 210 российских городов.

Фотогалерея Как прошел заплыв X-WATERS Volga в 2024 году Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Болельщица в ожидании старта Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Лимонад для участников заплыва разливали из огромной кастрюли Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участники переодеваются перед заплывом Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участники регистрируются перед заплывом Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участники традиционно ищут свою фамилию среди тысяч других, напечатанных на баннере Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участник заплыва Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Выдача браслетов и стартовых комплектов участникам заплыва Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участники заплыва фотографируются перед стартом Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Аниматоры развлекают детей, чьи родители участвуют в заплыве Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участница фестиваля с группой поддержки Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участница фестиваля фотографируется в специальной фотозоне Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтеры на лодках для сопровождения участников заплыва на воде Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участники заплыва на берегоукрепительной стенке на Стрелке Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Очередь на старт на дистанцию 2 км на Стрелке Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участники заплыва пробуют воду Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Старт гонки X-Waters Volga Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участник заплыва ныряет в воду на Стрелке Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Спасатели в лодке наблюдают за пловцами Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Спортсменка готовится к старту на 5 км Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Очередь на старт на 5 км Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участники дистанции заходят в Волгу у Борского моста Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участники заплыва ждут старта Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участница заплыва сразу после старта позирует фотографу Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Барабанщики на острове поддерживают пловцов музыкой Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Медали для участников заплыва X-Waters Volga Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Зрители у катера «Герой» наблюдают за гонкой Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Финиш победителя в заплыве на 5 км Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Победитель заплыва на 5 км Артем Буценин Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Слева направо: Альберт Маннанов, Артем Буценин и Иван Аксенов, занявшие третье, первое и второе места в гонке на 5 км на X-Waters Volga Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Зрители смотрят на финиш X-Waters Volga Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участник заплыва X-Waters Volga машет своим близким на финише Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтеры помогают участника заплыва выбраться из воды Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин У участницы заплыва свело ногу, но она смогла положить ее на финишную черту Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтеры ждут пловцов, чтобы вручить медали Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участники заплыва фотографируются с медалями у карты, на которой обозначены их дистанции Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участницы заплыва X-Waters Volga с медалями на финише Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Следующая фотография 1 / 37 Болельщица в ожидании старта Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Лимонад для участников заплыва разливали из огромной кастрюли Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участники переодеваются перед заплывом Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участники регистрируются перед заплывом Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участники традиционно ищут свою фамилию среди тысяч других, напечатанных на баннере Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участник заплыва Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Выдача браслетов и стартовых комплектов участникам заплыва Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участники заплыва фотографируются перед стартом Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Аниматоры развлекают детей, чьи родители участвуют в заплыве Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участница фестиваля с группой поддержки Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участница фестиваля фотографируется в специальной фотозоне Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтеры на лодках для сопровождения участников заплыва на воде Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участники заплыва на берегоукрепительной стенке на Стрелке Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Очередь на старт на дистанцию 2 км на Стрелке Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участники заплыва пробуют воду Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Старт гонки X-Waters Volga Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участник заплыва ныряет в воду на Стрелке Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Спасатели в лодке наблюдают за пловцами Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Спортсменка готовится к старту на 5 км Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Очередь на старт на 5 км Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участники дистанции заходят в Волгу у Борского моста Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участники заплыва ждут старта Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участница заплыва сразу после старта позирует фотографу Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Барабанщики на острове поддерживают пловцов музыкой Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Медали для участников заплыва X-Waters Volga Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Зрители у катера «Герой» наблюдают за гонкой Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Финиш победителя в заплыве на 5 км Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Победитель заплыва на 5 км Артем Буценин Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Слева направо: Альберт Маннанов, Артем Буценин и Иван Аксенов, занявшие третье, первое и второе места в гонке на 5 км на X-Waters Volga Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Зрители смотрят на финиш X-Waters Volga Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участник заплыва X-Waters Volga машет своим близким на финише Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтеры помогают участника заплыва выбраться из воды Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин У участницы заплыва свело ногу, но она смогла положить ее на финишную черту Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Волонтеры ждут пловцов, чтобы вручить медали Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участники заплыва фотографируются с медалями у карты, на которой обозначены их дистанции Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Участницы заплыва X-Waters Volga с медалями на финише Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Как прошел заплыв X-WATERS Volga в 2024 году

Андрей Репин