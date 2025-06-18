На участие в X-WATERS Volga-2025 подали заявки 3,5 тысячи пловцов
Более 3,5 тыс. человек подали заявки на участие в заплыве X-WATERS Volga-2025, который пройдет в Нижнем Новгороде 26 июля. Об этом сообщил депутат областного заксобрания Андрей Тарасов, который является одним из организаторов соревнования.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По его словам, на заплыв приедут спортсмены из 180 городов России и девяти стран.
Во время соревнования их будут сопровождать 50 маломерных судов МЧС и ГИМС. Соревноваться пловцы будут на дистанциях 1, 2, 3 и 5 километров.
Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году в заплыве приняли участие 3 тыс. человек из 210 российских городов.