На Дону главврач без опыта может заработать 100 тысяч рублей

В Ростовской области кандидатам на должности финансового аналитика и главного врача, которые не имеют опыта работы, готовы платить 100 тыс. руб. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заработную плату в 100 тыс. руб. для соискателей без опыта готовы предложить и на должности начальника склада. С начала года в регионе зафиксировали всего две такие вакансии. Вместе с тем, руководители отдела логистики могут получать 103,5 тыс. руб., бортпроводники — 105 тыс. руб., курьеры — 128 тыс. руб., технические директора — 150 тыс. руб. Всего одна такая вакансия зафиксирована с начала года.

Максимальный уровень зарплаты обнаружили по вакансии риелтора — 160 тыс. руб.

В топ-5 специализаций, куда ищут сотрудников без опыта, входят продавцы (более 7,5 тыс. вакансий с начала года, менеджеры по продажам (3,8 тыс.), операторы call-центров (3,6 тыс.), упаковщики/комплектовщики (2 тыс.), повара/пекари/кондитеры (1,7 тыс.). Средние зарплаты всех этих профессий – менее 100 тыс. руб.

Мария Хоперская