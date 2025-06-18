Ростовская область планирует заключить соглашения на 100 млрд рублей на ПМЭФ

Ростовская область планирует заключить инвестиционные соглашения на сумму свыше 100 млрд руб. на Петербургском международном экономическом форуме-2025, стремясь превзойти прошлогодний результат в 114 млрд руб. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на генерального директора Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игоря Буракова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«Мы с экономическим блоком правительства, с минэкономики проделали большую, масштабную работу. Мы точно подпишем на форуме соглашения больше, чем на 100 млрд руб., и постараемся превзойти результат прошлого года»,— заявил господин Бураков.

Ключевой темой презентации региона на форуме стало позиционирование Ростовской области как главного хаба юга России в условиях геополитических изменений последних лет.

«Это происходит в том числе потому, что в состав России вернулся ряд исторических регионов, и оказалось, что теперь именно Ростовская область находится в центре юга России. Очертим такой радиус — 500 км по югу России. Для большинства производств самое эффективное плечо перевозки — до 500 км. Что это означает для Ростовской области? Что если хотят продавать товары по югу России, то завод и фабрику выгоднее всего строить в Ростовской области, чтобы снабжать весь юг России»,— приводятся в сообщении слова Игоря Буракова.

На региональном стенде Ростовская область представит часть проектного портфеля региона общей стоимостью почти 775 млрд руб., демонстрируя масштаб инвестиционных возможностей Дона.

Валентина Любашенко