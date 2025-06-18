Реконструкция театра им. Чехова в Таганроге завершится в 2027 году

Реставрационные работы в Таганрогском театре имени А. П. Чехова завершатся в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

За три года подрядчик должен капитально отремонтировать кровлю и фасад, заменить старые инженерные коммуникации и обновить оборудование. Сейчас рабочие закрепляют грунт, в том числе для занижения уровня цокольного этажа.

«Многие работы ведутся ручным способом предельно аккуратно и осторожно, сохраняя каждый элемент старинного здания, которое является объектом культурного наследия регионального значения», — отмечается в сообщении.

С 22 июня работы по бурению перейдут на улицу, поэтому фасад здания закроет временная конструкция. Уточняется, что театр продолжает свою деятельность, ставит новые спектакли и готовится к гастролям.

Константин Соловьев