Экс-директора птицефабрики в Глазове осудили за получение коммерческих подкупов

Бывшего директора ООО «Удмуртская птицефабрика», расположенного в Глазове, осудили за получение коммерческих подкупов в крупном и особо крупном размере (ст. 204 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

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Фигурант признан виновным в четырех эпизодах получения подкупа в период с апреля 2020-го по январь 2024 года. Деньги руководитель предприятия получал от коммерческих организаций «за действия в их интересах», включая заключение договоров на поставку продукции. Общая сумма средств, переданная фигуранту, оценивается в 22 млн руб.

Противоправная деятельность пресечена сотрудниками УЭБ и ПК МВД республики. В рамках расследования на предприятии прошли обыски, были допрошены контрагенты, изъята документация и проведена судебно-компьютерная экспертиза.

Фигуранту также было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), но по данной статье суд его оправдал.

Подсудимый признал вину в полном объеме и добровольно возместил часть ущерба, причиненного глазовской птицефабрике, в размере 21 млн руб. Кроме того, в пользу государства конфисковали еще 22 млн руб. Глазовский райсуд Удмуртии назначил фигуранту три года лишения свободы в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил, прокуратурой решается вопрос об его обжаловании.