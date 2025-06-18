Глава района опроверг данные о застройке сквера у ККТ «Космос» в Екатеринбурге

Глава Железнодорожного района Екатеринбурга Виталий Першин опроверг информацию о планах застройки сквера им. Александра Канделя у киноконцертного театра (ККТ) «Космос». Об этом господин Першин сообщил членам комиссии гордумы Екатеринбурга по МСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Першин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Виталий Першин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Там зеленая зона, и строительства не будет. Там будет возможно организовывать спортивную площадку»,— заверил господин Першин депутатов.

Ранее управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области опубликовало результаты экспертизы проекта зон спортивного комплекса Динамо, который включает в себя сквер им. Александра Канделя. Согласно документу, территорию сквера признали зоной регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ). В частности, части объекта присвоили статус ЗРЗ-4 (допускает строительство сооружений высотой не более 13 метров), другой — ЗРЗ-5 (максимальная высота построенных объектов не должна превышать 18 метров).

Василий Алексеев