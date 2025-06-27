Москва, лето, спорт и не только

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Лето в Москве — это не только пробки, духота и мечты о море. Для тех, кто не готов мириться с городской рутиной, «Лужники» стали островом активного отдыха. Здесь каждый найдет что-то свое — от расслабленного лежака у бассейна до экстремального зиплайна, от бесплатных пробежек вдоль набережной до концертов под открытым небом.

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Сегодня здесь можно найти ровные беговые дорожки, где тренируются и профессионалы, и любители, зоны для воркаута и просто уютные уголки для тех, кто хочет отдохнуть в тени деревьев. По утрам здесь особенно приятно — свежий воздух, почти нет людей, только шум воды и крики чаек. Вечером же набережная превращается в популярное место встреч для друзей, возлюбленных и целых семей.

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Для любителей более активного досуга есть корты, расположенные во Дворце тенниса,— одна из главных точек притяжения летнего спорта. На этих кортах можно сыграть как в классический теннис, так и в падел-теннис — версию, особенно сильно набравшую популярность в этом сезоне.

Для любителей поиграть с партнером каждую субботу будет открыт турнир Luzhniki Open. Принять участие в нем смогут игроки любого уровня — во время регистрации на событие пары будут собираться так, чтобы всем было комфортно играть в своей «лиге». Всего в турнире будет 48 участников, у каждого по 5 игр в день. Каждый день турнира будет завершаться вечеринкой для участников и гостей, на которой можно будет отдохнуть без конкуренции и духа соревнований.

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Для тех, кто хочет не просто бегать, но и ставить рекорды, «Лужники» приготовили целую серию забегов. 8 июня прошел Красочный забег — событие, которое уже стало традиционным и собирает тысячи участников. А 21 июня состоялся Ночной забег, в котором энтузиасты соединили спортивную дисциплину и Москву с ее ночными огнями. А завершит беговой сезон Московский марафон 20–21 сентября.

Но «Лужники» — это не только спорт. С 18 июня по 17 августа здесь развернулась главная концертная площадка города под открытым небом — «МТС Live Лето». Часть концертов можно посетить бесплатно или за символическую плату — отличная возможность познакомиться с новой музыкой и пополнить список любимых артистов. Стоит отметить, что на этой площадке будут выступать не только новые имена, но и заслуженные артисты.

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Музыкальная программа продолжится и в июле — 19 и 20 июля на территории «Лужников» пройдет VK Fest 2025. На фестивале выступят Anna Asti, Лолита, Zoloto, Niletto, Big Baby Tape и многие другие.

На Большой арене этим летом москвичей ждет еще одна внушительная концертная программа. 27–28 июня на арене выступит Баста, 26 июля — Леонид Агутин, 16 августа — группа «Звери», а 30 августа — Егор Крид.

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Для любителей экстрима летом открываются веревочный парк и зиплайн. Преодоление препятствий на высоте как раз позволит проверить (или натренировать) координацию. Детям здесь тоже скучно не будет — для них предусмотрены специальные безопасные трассы. А тем, кто мечтает увидеть Москву с необычного ракурса, стоит записаться на экскурсию по крыше Большой спортивной арены. Вид на город с высоты — это отдельное удовольствие, особенно на закате.

Тем, кто не хочет перегружать себя тренировками в жару, можно переключиться на более расслабленный формат. Летний пляж Аквакомплекса с 50-метровым и небольшим пляжным бассейнами, шезлонгами и спа-зоной — рецепт, который отлично поможет привести мысли в порядок и немного притормозить. Тем более что внутри есть все для комфортного отдыха: от прохладительных напитков в баре до массажа.

После насыщенного дня можно посидеть на летней веранде с видом на воду. В «Лужниках» хватает мест, где можно перекусить: от демократичных фудкортов до ресторанов с авторской кухней. Особенно атмосферно здесь вечером, когда включается подсветка и над водой звучит музыка с концертной площадки.

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«Лужники» летом 2025-го — это место, где не нужно делать выбор между спортом и развлечениями, между доступным и премиальным отдыхом. Потому что все эти точки притяжения собраны буквально в одной локации. Здесь можно провести целый день, посвятив себя спорту, или устроить себе насыщенный уикенд с концертами, спа и ужином с видом на Москву. Главное — правильно спланировать время, вариантов будет предостаточно.

Когда идти? В будни — меньше людей, в выходные — больше событий. Что брать с собой? Удобную обувь, солнцезащитный крем и хорошее настроение. Сколько стоит? От нуля до бесконечности — зависит только от пожеланий. Одно можно сказать точно: это лето в «Лужниках» запомнится надолго.