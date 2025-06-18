Бизнес инвестировал в экономику Самарской области 98,8 млрд рублей в первом квартале
В первом квартале текущего года инвесторы Самарской области вложили в основной капитал 98,8 млрд руб. Это на 9,3 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает правительство региона.
Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ
В ведомстве отмечают, что более 40% всего объема инвестиций за первый квартал направлено в обрабатывающие производства. Вложения в эту отрасль увеличились на 22,1% по сравнению с первым кварталом 2024 года.
«Мы отмечаем существенное ускорение инвестиционной активности в сфере производства электрического оборудования, автотранспортных средств, а также в металлургии, строительстве, торговле. Активно в свое развитие инвестирует малый и средний бизнес — их вложения выросли на 21,5%», — рассказал вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.
С начала текущего года в Самарской области ввели в эксплуатацию 14 инвестпроектов в разных отраслях: пищепром, металлургия, производство машин и оборудования, сельское хозяйство, производство медицинских изделий, сфера логистики и торговля, гостиничный бизнес и туризм.