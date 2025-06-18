В Ульяновской области проводят проверку из-за ДТП с несколькими пострадавшими, включая детей

Прокуратура Тереньгульского района проводит проверку в связи с ДТП, в котором пострадали несколько человек. В числе пострадавших малолетние дети, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, сегодня, 18 июня, на трассе «подъезд к городу Ульяновску от автодороги М5-Урал» вблизи села Солдатская Ташла столкнулись автомобили марок «МАН» и «Датсун». Ход проверки и мероприятия, реализуемые следственными органами, находятся на контроле прокуратуры Ульяновской области.

Руфия Кутляева