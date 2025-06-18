В Нижнекамске запретили передвижные цирки и зоопарки с животными

В Нижнекамске ввели запрет на работу передвижных зоопарков и цирков, использующих животных. Об этом сообщил глава района Радмир Беляев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижнекамске запретят передвижные цирки и зоопарки с животными

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ В Нижнекамске запретят передвижные цирки и зоопарки с животными

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Согласно новым правилам, в Нижнекамске запретят въезд контактных зоопарков и выездных площадок с животными, если они привозятся из других регионов.

«Мы не против развлекательных инициатив для наших горожан, только если они реализуются в надлежащих условиях и без жестокого обращения с животными», — отметил глава района.

По словам господина Беляева, организаторы выездных программ с участием животных отныне обязаны получить необходимые согласования с ведомствами.

Ранее проверку одной из таких выездных площадок ранее провели прокуратура Нижнекамска и Управление Россельхознадзора по Татарстану. В зоопарке, организованном предпринимателем из Саратовской области, были выявлены многочисленные нарушения: отсутствие лицензии, неудовлетворительные условия содержания животных, нехватка воды и корма, неубранные вольеры и возможность прямого контакта посетителей с животными без защитных конструкций.

Также были нарушены ветеринарно-санитарные требования. В отношении организатора возбуждены административные дела по статьям 8.53 и 10.8 КоАП РФ, материалы находятся на рассмотрении.

Анар Зейналов