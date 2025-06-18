Librederm принял участие в премии «Бенуа де ла Данс»

На исторической сцене Большого театра в Москве прошла церемония вручения Международного балетного приза «Бенуа де ла Данс» и приуроченные к ней традиционные благотворительные гала-концерты. Премия, получившая неофициальное название «Балетный ''Оскар''», объединяет известных танцовщиков, хореографов и труппы со всего мира, чтобы отметить достижения в балетном искусстве. В этом году она посвящена хореографу Юрию Григоровичу, который на протяжении трех десятилетий был художественным руководителем театра. В этом году к числу партнеров проекта присоединился косметический бренд Librederm: жюри, номинанты и победители «Бенуа де ла Данс» получили подарки — средства линий Rose de Rose и Mer de Mer.

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