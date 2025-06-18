Ремонт Яковлевского круга начнут в этом году

В Ярославле готова проектно-сметная документация для расширения Яковлевского круга, сейчас она направлена на экспертизу. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов на заседании муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Напомним, что на настоящий момент загруженность данного участка дороги вызывает обеспокоенность у горожан. Ранее сообщалось, что работы начнут только в 2026 году, однако, по словам мэра, процесс начнется раньше. В июле мэрия планирует выбрать подрядчика, а на август-сентябрь намечен старт работ.

«Контракт будет двухлетний, поэтому выполнение всех мероприятий запланировано в течение 2025-2026 годов. Но уже сейчас финансирование по этому проекту и по этому контракту имеется. Получены средства областного бюджета, дорожного фонда»,— сказал господин Молчанов.

Алла Чижова