Экс-сотруднице опеки ужесточили наказание по делу о гибели мальчика Далера

Свердловский областной суд ужесточил наказание бывшему специалисту отдела опеки и попечительства Евгении Вознесенской, признанной виновной в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ ) при проверке условий проживания Далера, погибшего в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Вознесенская

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Евгения Вознесенская

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Ранее Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил Вознесенской штраф в размере 100 тыс. руб. за то, что она не проверила условия проживания Далера, а внесла в акт ложные сведения.

Прокуратура посчитала наказание слишком мягким и обжаловала приговор. Свердловский областной суд, исключив из числа смягчающих обстоятельств явку с повинной, увеличил штраф до 200 тыс. руб. и лишил обвиняемую права занимать должности на госслужбе. Однако прокуратура обжаловала и это решение. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное постановление.

При новом рассмотрении Свердловский областной суд исключил из числа смягчающих обстоятельств явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Он назначил Евгении Вознесенской 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Суд на основании ст. 82 УК РФ предоставил отсрочку от отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Напомним, в июне 2023 года опекунша погибшего Далера Вероника Наумова заявила, что ребенок «пропал». Однако спустя три дня поисков тело мальчика нашли в гараже в 300 м от его дома. Впоследствии следователи выяснили, что к смерти Далера причастна Вероника Наумова, а ребенок скончался еще несколько месяцев назад. При этом опекунша продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство мальчика.

Полина Щуцкая