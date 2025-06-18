ПМЭФ-2025: импортозамещенную тару для косметики будут производить во Всеволожске

Компания «Ринслер ПАК» создаст во Всеволожске импортозамещающее производство тары для парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии. Объем инвестиций в проект составит 840 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума заключили губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и директор предприятия Денис Ильин. Производство запустят уже в этом году, для этих целей создадут 177 новых рабочих мест.

Затем господин Дрозденко подписал соглашение с гендиректором АО «Панекстра» Вячеславом Балаболиным на создание производства экологичных и безопасных кромочных материалов для мебельной продукции. Площадь предприятия во Всеволожском районе Ленобласти составит 5000 кв. м, к работе привлекут 111 новых специалистов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в 2028 году индустриальный парк «Разметелево» предложит промышленным предприятиям малого и среднего бизнеса более 50 тыс. кв. м производственных площадей.

Андрей Маркелов