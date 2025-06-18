В Оренбуржье насчитали более 500 несанкционированных свалок

Заместитель прокурора Оренбургской области Игорь Крушинский провел заседание межведомственной рабочей группы по вопросам соблюдения законодательства об охране окружающей среды и природопользования. Обсуждались вопросы состояния законности в сфере охраны атмосферного воздуха, а также в области обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщили в надзорном ведомстве.

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Как прозвучало на заседании, в этом году на территории Бузулука, Орска, Медногорска, Новотроицка, Сорочинского муниципального округа и Оренбургского района фиксировались случаи превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Каждый факт превышения ПДК охватывается совместными проверками прокуратуры и контролирующих органов, инициируются профилактические мероприятия.

Поступающие обращения граждан свидетельствуют о нерешенности вопросов своевременного вывоза твердых коммунальных отходов, обустройства и уборки контейнерных площадок.

На территории региона требуется организовать более 2 тыс. контейнерных площадок, а также привести в соответствие с нормативными требованиями свыше 4,7 тыс. существующих. Еще одной немаловажной задачей является сокращение числа несанкционированных свалок. Сейчас в области их более 500.

Всего за 2025 год прокурорами выявлено свыше 1,5 тыс. нарушений в обозначенных сферах. В суд направлено более 70 исков, внесено порядка 400 представлений, к административной ответственности привлечено 71 лицо.

Алексей Алексеев