Роспотребнадзор Удмуртии добился запрета в РФ 9 сайтов с табачной продукцией

9 сайтов по дистанционной продаже табачной продукцией запрещены на территории РФ по искам Управления Роспотребнадзора по Можге с начала года, сообщает пресс-служба ведомства в Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Уточняется, что информация о никотиносодержащей продукции находилась в свободном доступе, что является нарушением законодательства о защите прав потребителей (ч. 3 ст. 19 Закона N 15-ФЗ). Суды удовлетворили требования ведомства в полном объеме.