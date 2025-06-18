В Словакии попытались задержать экс-министра обороны Ярослава Надя

Полиция Словакии хотела задержать экс-министра обороны страны Ярослава Надя, однако не обнаружила его дома. Об этом сообщает словацкое издание Dennk N со ссылкой на источники. В доме экс-министра обороны прошли обыски.

Официальная причина попытки задержания экс-министра обороны не названа. Телеканал Markiza предполагает, что преследование может быть связано с поставками боеприпасов на Украину.

Сам Ярослав Надь написал в соцсетях, что не удивлен попыткой правоохранительных органов задержать его. По его словам, это должно было произойти около полугода назад. Однако господин Надь не ожидал, что полиция решила задержать его именно сегодня, поскольку уже неделю он вместе с сыном находится в отпуске в Канаде.

Он подтвердил, что оказывал помощь Украине в виде поставок боеприпасов, и написал, что готов на сотрудничество с полицией. «Я буду продолжать повторять себе, как я горжусь тем, как мы помогли Украине. Я бы сделал это снова. И даже в больших объемах. Потому что именно в этом и заключается принцип гуманности и ответственность»,— написал господин Надь в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Экс-министр обороны сообщил, что вернется в Словакию в конце месяца.

Также, по данным Markiza, задержаны бывший генсек управления Министерства обороны Петер Козак и бывший глава управления инвестиций и приобретений Министерства обороны Павол Лишка. Пока никому из них не предъявляли обвинения. Сотрудник департамента коммуникации и профилактики президиума полиции Петер Хабара сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подробностей он не раскрыл.

Словацкая полиция уже несколько месяцев расследует обстоятельства передачи военной техники Украине. Поводом стало обвинение главы МВД Матуша Шутая предыдущего правительства и Ярослава Надя в том, что они якобы «оставили Словакию голой и босой». Господин Надь был министром обороны страны в 2020–2023 годах.

Екатерина Отрашкевич