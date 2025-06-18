Захарова раскритиковала Мерца за слова о «грязной работе Израиля»

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о конфликте на Ближнем Востоке: «Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас».

«Самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить»,— написала Мария Захарова. Следом она отметила, что дед господина Мерца был бургомистром Брилона и «называл улицы в честь Гитлера и Геббельса, состоял в рядах НСДАП и находился в резерве штурмовых отрядов», а отец воевал в составе вермахта против армии СССР.

«Той самой Красной армии, которая спасла мир от коричневой чумы и освободила узников концлагерей от того, что позже назовут холокостом. Россия сегодня продолжает ту работу, которую начали в свое время антифашисты. А нынешнее руководство Израиля… смотрите первое предложение»,— написала Мария Захарова.