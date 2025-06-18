В Минводах прошла международная выставка «Сады России — 2025»

В Минеральных Водах завершилась седьмая международная выставка «Сады России — 2025», сообщает пресс-служба Сбера, ставшего ключевым партнером мероприятия. За три дня работы выставку посетили более 7 тыс. участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «СберБанк» Фото: ПАО «СберБанк»

В рамках события, проходившего на площадке «PRO ЯБЛОКО-2025», кредитная организация анонсировала расширение сотрудничества с южным бизнесом, подписав соглашение с компанией «ЮГПРОМ» — региональным дилером сельхозтехники. Документ закрепили управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов и генеральный директор «ЮГПРОМа» Юрий Печенов.

Как отметил Роман Чеканов, «PRO Яблоко» объединяет государственные органы, бизнес и отраслевые экспертные сообщества со всей России. Спикер отметил также, что за последние три года кредитный портфель банка в аграрной отрасли СКФО увеличился с 49 до 79 млрд руб., в садоводческие проекты Ставрополья инвестировано около 2,5 млрд руб. Новое соглашение должно способствовать дальнейшему расширению совместных инициатив в регионе.

Господин Печенов подчеркнул, что достигнутые договоренности позволяют ускорить цифровизацию процессов в агросекторе и упростить доступ аграриев к современным технологиям.