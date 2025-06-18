Ярославская делегация начала работу на ПМЭФ

Команда правительства Ярославской области начала работу на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что в этом году в планах заключить «новые инвестиционные соглашения на рекордную сумму».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Хохряков, Вконтакте Фото: Денис Хохряков, Вконтакте

По словам первого заместителя председателя правительства области Дениса Хохрякова, дополнительный капитал придет в сферы агропромышленного комплекса, туризма, строительства, IT.

«Наша задача – представить наш регион в деловых кругах, показать его потенциал, перспективные ниши, инвестиционную привлекательность. Для привлечения и сопровождения партнеров в регионе внедрена комплексная система поддержки инвестиционных проектов»,— написал господин Евраев.

В систему входят налоговые льготы, предоставление земельных участков без торгов и другие виды поддержки. Также ярославская делегация намерена принять участие в стратегических сессиях, конференциях, встречах, презентациях.

Петербургский международный экономический форум продлится до 21 июня. В этом году главная тема форума — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Участие в мероприятии подтвердили представители 137 стран и территорий.

Алла Чижова