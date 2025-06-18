Культурные инициативы ГК «Продимекс»

ГК «Продимекс» традиционно поддерживает культурные и социальные мероприятия в Воронежской области. Одна из самых масштабных культурных инициатив — партнерская поддержка «Продимексом» Платоновского фестиваля с момента его учреждения.



Фото: ГК «Продимекс»

Во многом благодаря поддержке ежегодно в июне Воронеж становится культурным центром России, потому что в это время город принимает Платоновский фестиваль. В этом году он проходит в четырнадцатый раз и объединяет участников из Колумбии, Бразилии, Кубы, Ганы, Армении, Японии, Республики Корея, Северной Македонии, Сербии, Узбекистана, Беларуси и России. В программу фестиваля входят театральные постановки, выступления музыкантов, художественные выставки, многие представления проходят под открытым небом.

Также в рамках фестиваля запланирована образовательная программа — встречи с актерами, режиссерами и обсуждение новых спектаклей. Кроме того в центре города пройдет книжная ярмарка — традиционное событие Международного Платоновского фестиваля искусств. В ней участвуют более ста издательств из разных городов страны, которые привозят в Воронеж литературные новинки. А в детском шатре для юных гостей фестиваля запланированы художественные и познавательные мастер-классы.

Из необычных событий можно выделить ночной интерактивный спектакль-променад, где зрителей ждет микс аудиоспектакля, включающего городскую мифологию и прогулки по историческим местам Воронежа. Платоновский фестиваль искусств уделяет особое внимание творчеству выдающегося писателя XX века, именем которого назван форум. Ежегодно в Воронеже встречаются литераторы, учёные, исследователи творчества Андрея Платонова.

«Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.