Губернатор Прикамья и глава Минстроя РФ обсудили развитие строительной отрасли в регионе

Сегодня, 18 июня, глава Минстроя России Ирек Файзуллин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провели рабочую встречу. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, стороны обсудили вопросы развития строительной отрасли и сферы ЖКХ в регионе, ход реализации федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни», подготовку к проведению в этом году в Перми Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба Правительства Пермского края

фото: пресс-служба Правительства Пермского края



По словам Дмитрия Махонина, Пермский край продолжает активную работу по проекту «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За шесть лет в Прикамье были улучшены жилищные условия для более 450 тыс. семей, обновлены 11,5% всего жилого фонда края. На днях был введен эксплуатацию последний долгострой. Особое внимание уделяется механизму комплексного развития территории – сейчас реализуется 27 проектов. Кроме этого, по всему краю создаются новые комфортные места для прогулок и отдыха, включая набережные, детские и спортивные площадки, парки.

Также в августе Пермь примет форум «Малые города и исторические поселения». «Стремимся, чтобы наши специалисты и гости из других регионов смогли максимально эффективно обменяться опытом. Готовим насыщенную программу знакомства с нашими проектами городского благоустройства», – отметил господин Махонин.

В рамках федерального мероприятия также пройдет форум «Молодежь и городская среда». Пермь, будучи Молодежной столицей, станет площадкой для встречи студентов, профессионалов урбанистики и отраслевых наставников.