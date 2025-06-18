Ростовская область нарастила выпуск колбас и мясных полуфабрикатов в 2025 году. Предприятия мясной промышленности Ростовской области с начала 2025 года отгрузили 28,9 тыс. тонн мяса, что составляет 100,7% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В объем отгрузки вошли говядина, свинина, баранина, мясо и субпродукты из птицы. Хозяйства всех категорий произвели 88,5 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, что составляет 91,6% к соответствующему уровню 2024 года, пояснили в ведомстве.

Производство колбасных изделий, включая продукцию для детского питания, достигло 6,6 тыс. тонн. Выпуск мясных и мясосодержащих полуфабрикатов составил 14,1 тыс. тонн. По каждой группе товаров регион обеспечивает 1,2% от общероссийского объема производства.

За 2024 год в области произвели 116,8 тыс. тонн мяса (101,6% к 2023 году). Производство мяса в живом весе составило 395,5 тыс. тонн (100,1% к предыдущему году). Из этого объема сельхозпредприятия произвели 213,6 тыс. тонн, крестьянские хозяйства — 46 тыс. тонн, личные подсобные хозяйства — 135,9 тыс. тонн. На 2025 год запланировано производство 414,5 тыс. тонн мяса.

Напомним, в регионе работают десять основных мясоперерабатывающих предприятий и несколько мелких цехов. Среднегодовая мощность позволяет осуществлять убой скота и птицы в объеме 330 тыс. тонн в живом весе ежегодно.

Лидером по производству говядины является ООО «ТД МПК Виктория», которое обеспечивает 60% областного объема. По выпуску свинины первенствует ООО «Вепоз-ТД» с долей 55% от регионального производства. В сфере колбасных изделий лидирующие позиции сохраняет ООО «РКЗ-Тавр», выпускающее около 50% от областного объема.

Валентина Любашенко