Инвестиции в автодорожные проекты Краснодарского края могут достигнуть 1,38 трлн рублей

Такие данные приводит ВТБ Инфраструктурный Холдинг. Они были представлены в рамках ПМЭФ-2025. Всего же было определены топ-30 перспективных автодорожных проектов в России на 2025–2030 годы.

Совокупный объем инвестиций в 30 наиболее перспективных автодорожных проектов, реализация которых может стартовать в 2025–2030 годах, превышает 2,76 трлн рублей.

Крупнейший проект списка — объединенный проект строительства семи участков трассы Джубга — Сочи, проектирование которой завершится к 2026 году по планам ГК «Автодор». Один из участков — обход Адлера — уже находится в стадии строительства. Предварительная стоимость оставшихся участков составляет более 1,3 трлн рублей.

За счет масштабности данного проекта наибольший объем инвестиций (около 51%, или 1,42 трлн рублей) приходится на Южный федеральный округ. Краснодарский край — лидер по объему возможных вложений на региональном уровне.

«Сегодня автодорожная инфраструктура — это не просто строительные объекты, а фундамент для развития экономики регионов. Инфраструктурные проекты создают точки роста в регионах, стимулируют строительство, логистику и занятость. Потребность автодорожной отрасли во внебюджетном финансировании в ближайшие годы останется высокой. Для запуска новых проектов будет важна активность регионов и частных инвесторов в использовании инструментов, облегчающих финансовую нагрузку на проекты»,— отметил Виталий Сергейчук, член Правления ВТБ.