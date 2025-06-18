Верховный суд разъяснил, где должен жить должник во время продажи жилья

На время продажи единственного жилья должнику должно быть предоставлено замещающее. Оно должно обеспечивать достойной образ жизни проживающего и его семьи. Об этом говорится в обзоре судебной практики по делам о банкротстве, опубликованном Верховным судом РФ.

В качестве примера приводится дело должника, которому по решению суда было предоставлено замещающее жилье. Должник обратился в суд и заявил, что предложенная квартира не соответствует необходимым критериям. Она находилась в доме, признанном аварийным. Кроме того, должник проживал в областном центре, а предлагаемый дом находился в пригородном населенном пункте.

Суд вынес решение в пользу должника, признав выбранное замещающее жилье ненадлежащим. Финансового управляющего обязали приобрести жилое помещение, подходящее для сохранения достойного образа жизни, в том же населенном пункте. Согласно решению суда, при выборе замещающего жилья необходимо учитывать в том числе места учебы несовершеннолетних детей, проживающих с должником. Среди других критериев — доступ к объектам социально-культурного назначения и медицинским учреждениям.